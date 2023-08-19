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Джордан Пул высказался о своём положении в «Уизардс» после перехода

Джордан Пул высказался о своём положении в «Уизардс» после перехода
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Новоиспечённый защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон Уизардс» американец Джордан Пул высказался о своём нынешнем положении в клубе.

«Я уже связан с коллективом. И я действительно хочу узнать своих одноклубников и быть полезным», — приводит слова Пула издание Clutch Points.

Нынешним летом Пула обменяли из «Голден Стэйт Уорриорз» в «Вашингтон» после невыразительного выступления в плей-офф, где Джордан принял участие в 13 матчах, в среднем набирая 10,3 очка, делая 3,5 передачи и 2,2 подбора при общем 34,1% реализации бросков с игры, трёхочковых — 25,4%. В регулярном чемпионате Пул набирал в среднем за игру 20,4 очка, делал 4,5 передачи и совершал 2,7 подбора.

Ранее генменеджер «Уорриорз» Майк Данливи-младший высказался о решении обменять Пула.

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