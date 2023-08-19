«Это похоже на чемпионскую игру». О’Нил рассказал об увлечении диджеингом

Четырёхкратный чемпион НБА звёздный американец Шакил О’Нил, в 2023 году выпустивший дебютный музыкальный альбом под названием Gorilla Warfare, высказался об увлечении диджеингом.
«Я играю в баскетбол с 13 лет. Неважно, 100 зрителей или 100 тысяч, вы хотите шоу. В старшей школе в зале было 300 человек, в НБА были парады, и когда это уходит, вы хотите это вернуть.
Я посетил Tomorrowland (фестиваль электронной музыки. – Прим. «Чемпионата») и увидел Tiesto перед 100 тысячами человек. Я захотел вернуть это чувство. Я подумал: «Я диджею с 1988 года, дайте мне попробовать». Я должен был проявить себя.
Митер Перри (Перри Фаррелл, солист американской рок-группы Jane's Addiction. – Прим. «Чемпионата») дал мне возможность [выступить на фестивале Lollapalooza в 2019 году]. Люди пришли, когда узнали, что я выступаю. Мы увидели 50 тысяч человек. Место сошло с ума. Это было похоже на чемпионскую игру и парад одновременно. Это даёт мне ощущение игры плей-офф», — приводит слова О’Нила издание Variety.
- 19 августа 2023
-
23:23
-
22:14
-
20:55
-
19:47
-
18:25
-
18:01
-
16:58
-
16:12
-
15:46
-
15:05
-
14:52
-
14:31
-
13:37
-
13:21
-
12:17
-
12:05
-
11:14
-
10:57
-
10:08
-
10:02
-
09:52
-
09:23
-
08:26
-
07:20
-
06:30
-
05:11
-
00:25
- 18 августа 2023
-
23:30
-
23:19
-
22:59
-
22:31
-
22:00
-
21:23
-
21:00
-
20:12