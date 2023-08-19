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«Это похоже на чемпионскую игру». О’Нил рассказал об увлечении диджеингом

«Это похоже на чемпионскую игру». О’Нил рассказал об увлечении диджеингом
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Четырёхкратный чемпион НБА звёздный американец Шакил О’Нил, в 2023 году выпустивший дебютный музыкальный альбом под названием Gorilla Warfare, высказался об увлечении диджеингом.

«Я играю в баскетбол с 13 лет. Неважно, 100 зрителей или 100 тысяч, вы хотите шоу. В старшей школе в зале было 300 человек, в НБА были парады, и когда это уходит, вы хотите это вернуть.

Я посетил Tomorrowland (фестиваль электронной музыки. – Прим. «Чемпионата») и увидел Tiesto перед 100 тысячами человек. Я захотел вернуть это чувство. Я подумал: «Я диджею с 1988 года, дайте мне попробовать». Я должен был проявить себя.

Митер Перри (Перри Фаррелл, солист американской рок-группы Jane's Addiction. – Прим. «Чемпионата») дал мне возможность [выступить на фестивале Lollapalooza в 2019 году]. Люди пришли, когда узнали, что я выступаю. Мы увидели 50 тысяч человек. Место сошло с ума. Это было похоже на чемпионскую игру и парад одновременно. Это даёт мне ощущение игры плей-офф», — приводит слова О’Нила издание Variety.

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