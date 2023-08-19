Клэй Томпсон: у меня осталось всего 4-5 лет, я буду наслаждаться каждым днём

33-летний американский баскетболист Клэй Томпсон, выступающий на позиции атакующего защитника в «Голден Стэйт Уорриорз», рассказал, как отличается его отношение к баскетболу на последнем этапе карьеры относительно первых сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Работая изо всех сил в начале своей карьеры, вы можете расслабляться чуть больше к её завершению. Я просто благодарен, что у меня сложилась такая карьера. Сейчас я понимаю, что меня осталось на четыре-пять лет, и я буду наслаждаться каждым днём. Мне повезло, что я всё ещё хожу. У меня нет жалоб, я бы повторил всё снова, несмотря на травмы. Я всё ещё вместе с парнями, с которыми пришёл: Стефеном [Карри], Дрэймондом [Грином], Андре [Игуодалой]», — сказал Томпсон Полу Джорджу на PodcastPShow.
В составе «Голден Стэйт» Томпсон четырежды выигрывал НБА в 2015, 2017, 2018 и 2022 годах.
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