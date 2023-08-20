Аргентина сыграет с Багамами, а Сенегал с Камеруном за места в отборе на ОИ-2024

С 12 по 20 августа в Аргентине, Эстонии, Нигерии, Польше, Сирии и Турции проходят предварительные олимпийские квалификации у мужчин. Победители каждого из пяти турниров получат возможность сыграть в финальной части олимпийского отбора, который пройдёт в 2024 году.
На американском турнире в аргентинских городах Сантьяго-дель-Эстеро и Ла-Банда определились финалисты. 19 августа в полуфиналах Аргентина победила Чили (87:79), а Багамы — Уругвай (78:62). Аргентина сыграет в финале с Багамами 20 августа.
Также определилсь финалисты африканского турнира в нигерийском Лагосе. В решающем поединке 20 августа встретятся Сенегал и Камерун. В полуфиналах 19 августа Сенегал разгромил Гвинею (100:60), а Камерун обыграл Мали (87:70).
Также 20 августа пройдут финалы двух европейских предварительных квалификаций. Матчи Босния и Герцеговина – Польша и Турция – Хорватия пройдут 20 августа в Гливице и Стамбуле соответственно.
В азиатской квалификации ранее победу одержала сборная Бахрейна.
Четыре финальных турнира олимпийской квалификации должны состояться незадолго до старта ОИ – со 2 по 7 июля 2024 года. На каждом из них будет разыграна лицензия на Игры в Париж. Помимо Бахрейна, а также победителей двух европейских, африканского и американского предварительных квалификационных турниров в них выступят ещё 19 сборных, которые определятся по итогам чемпионата мира — 2023.
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