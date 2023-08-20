Сборная Греции назвала состав на ЧМ-2023

Мужская сборная Греции определила состав на чемпионат мира — 2023, сообщает eurohoops.net.

В число 12 игроков вошли: Томас Уолкап («Олимпиакос»), Димитриос Мораитис («Панатинаикос»), Лефтерис Бохоридис («Арис»), Михалис Лунцис («Олимпиакос»), Яннулис Ларендзакис («Олимпиакос»), Никос Рогкавополус («Баскония»), Костас Папаниколау («Олимпиакос»), Яннис Папапетру («Панатинаикос»), Константинос Митоглу («Панатинаикос»), Таннасис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Георгиос Папаяннис («Фенербахче»), Манос Хадзикадис (АЕК Афины).

Греция сыграет на чемпионате мира в группе С со сборными Иордании, Новой Зеландии и США. Первый матч на турнире для греков состоится 26 августа против Иордании.

Турнир пройдёт с 25 августа по 10 сентября 2023 года в Индонезии, Японии и Филиппинах.