Андре Игуодала рассказал, как Демаркус Казинс удивился рабочей этике Стефена Карри

Четырёхкратный чемпион НБА Андре Игуодала поделился забавным случаем, когда центровой Демаркус Казинс во время своего пребывания в стане команды «Голден Стэйт Уорриорз» удивился тем, насколько усердно тренируется звёздный разыгрывающий Стефен Карри.
«Я помню, как однажды Демаркус Казинс пришёл на тренировку, а мы все знаем, как его воспринимают. И Демаркус такой: «Стефен, ты чего, тренируешься каждый день? Ты постоянно так усердно тренируешься? Мне нечего теперь сказать», — рассказал Игуодала на подкасте Гилберта Аренаса.
Казинс играл за «Уорриорз» в сезоне 2018/2019. Этот сезон для игрока был осложнён постоянными травмами и набором физической формы. Тем не менее баскетболисту удалось хорошо восстановиться к финальной серии против «Торонто Рэпторс», но его усилий не хватило помочь команде преодолеть канадскую команду.
- 20 августа 2023
-
06:20
-
05:48
-
05:07
-
04:55
-
02:39
-
00:42
- 19 августа 2023
-
23:58
-
23:23
-
22:14
-
20:55
-
19:47
-
18:25
-
18:01
-
16:58
-
16:12
-
15:46
-
15:05
-
14:52
-
14:31
-
13:37
-
13:21
-
12:17
-
12:05
-
11:14
-
10:57
-
10:08
-
10:02
-
09:52
-
09:23
-
08:26
-
07:20
-
06:30
-
05:11
-
00:25
- 18 августа 2023
-
23:30