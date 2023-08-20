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Андре Игуодала рассказал, как Демаркус Казинс удивился рабочей этике Стефена Карри

Андре Игуодала рассказал, как Демаркус Казинс удивился рабочей этике Стефена Карри
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Четырёхкратный чемпион НБА Андре Игуодала поделился забавным случаем, когда центровой Демаркус Казинс во время своего пребывания в стане команды «Голден Стэйт Уорриорз» удивился тем, насколько усердно тренируется звёздный разыгрывающий Стефен Карри.

«Я помню, как однажды Демаркус Казинс пришёл на тренировку, а мы все знаем, как его воспринимают. И Демаркус такой: «Стефен, ты чего, тренируешься каждый день? Ты постоянно так усердно тренируешься? Мне нечего теперь сказать», — рассказал Игуодала на подкасте Гилберта Аренаса.

Казинс играл за «Уорриорз» в сезоне 2018/2019. Этот сезон для игрока был осложнён постоянными травмами и набором физической формы. Тем не менее баскетболисту удалось хорошо восстановиться к финальной серии против «Торонто Рэпторс», но его усилий не хватило помочь команде преодолеть канадскую команду.

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