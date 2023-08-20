Клэй Томпсон рассказал, каким забавным прозвищем его называет Стефен Карри

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон рассказал о том, как в шутку его любит называть звёздный разыгрывающий Стефен Карри.

«Стефен Карри называет меня «человеком-энциклопедией». Я очень люблю погружаться в исторические статьи на Википедии. Я просто люблю узнавать случайные вещи, которые мне наверняка не пригодятся в жизни, но если меня позовут на викторину — я буду хорош.

Когда мне скучно, вместо того, чтобы зайти в социальные сети, я захожу в Википедию или на форумы, чтобы узнать чего-нибудь новенького», — рассказал Томпсон на Podcast P.

Клэй и Стефен всю карьеру вместе выступают за «Голден Стэйт». Звёздный дуэт не только смог завоевать четыре чемпионства вместе, но и сделать революцию в игре через трёхочковые броски.