Клэй Томпсон рассказал, каким забавным прозвищем его называет Стефен Карри
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Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон рассказал о том, как в шутку его любит называть звёздный разыгрывающий Стефен Карри.
«Стефен Карри называет меня «человеком-энциклопедией». Я очень люблю погружаться в исторические статьи на Википедии. Я просто люблю узнавать случайные вещи, которые мне наверняка не пригодятся в жизни, но если меня позовут на викторину — я буду хорош.
Когда мне скучно, вместо того, чтобы зайти в социальные сети, я захожу в Википедию или на форумы, чтобы узнать чего-нибудь новенького», — рассказал Томпсон на Podcast P.
Клэй и Стефен всю карьеру вместе выступают за «Голден Стэйт». Звёздный дуэт не только смог завоевать четыре чемпионства вместе, но и сделать революцию в игре через трёхочковые броски.
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