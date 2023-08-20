Легенда «Лейкерс» раскритиковала Кристапса Порзингиса

Пятикратным чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Майкл Купер обрушился с критикой на новоиспечённого бигмена «Бостон Селтикс» Кристапса Порзингиса.
«Кто он такой, черт возьми? Единственное, что я могу сказать о нём, это то, что он похож на типичного «кельта». Этот парень был неудачником в Далласе, затем был неудачником в Вашингтоне. Этот парень был куплен в Европе, возможно, он приехал сюда, чтобы стать заметным игроком», — заявил Купер на подкасте Showtime with Coop.
Купер был несопредственным участником противостояния между «Лейкерс» и «Селтикс» в 1980-е годы, которое считается величайшим в истории лиги. Именно вражда этих двух команд, которые на протяжении десятилетия боролись за чемпионства и неоднократно встречались в финале, дала первый виток большой популярности НБА.
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