Леброн Джеймс посетил вместе с сыновьями матч бейсбольной лиги

Прославленный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вместе со своими сыновьями, Бронни Джеймсом и Брайсом Джеймсом, посетили матч Главной лиги бейсбола (MLB) между «Лос-Анджелес Доджерс» и «Майами Марлинс», завершившийся победой команды из «города ангелов» со счётом 3:1.
Фото: социальные сети Леброна Джеймса
Примечательно, что Леброн Джеймс за свою карьеру выступал за баскетбольные команды из городов команд-участниц бейсбольного матча, на который пришёл вместе с семьёй. Старший сын Леброна уже начал свою баскетбольную карьеру, он выступает за команду USC Trojans, представляющую Университет Южной Калифорнии.
Леброн Джеймс — четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В прошлом сезоне он вместе с «Лейкерс» дошёл до финала Западной конференции, в которой его команда уступила «Денвер Наггетс».
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