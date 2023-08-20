Юрица Жужа: наш молодёжный тренировочный центр — это уровень НБА

Помощник главного тренера «Локомотив-Кубань» Юрица Жужа, руководящий командой в отсутствии Александра Секулича, отправившегося со сборной Словении на Кубок мира, рассказал о впечатлениях от первой общей тренировки команды после летних каникул и поделился мнением об уровне инфраструктуры краснодарского клуба.

«Я вижу большой прогресс по сравнению с нашей первой тренировкой перед началом предыдущего сезона, когда мы с Сашей Секуличем только начали работать в «Локо». Все игроки на месте, за исключением Джордана Моргана, который тоже присоединится к нам в ближайшие дни. А в прошлом сезоне у нас постоянно происходили изменения в составе: в октябре пришёл Крис Хортон, в декабре – Девон Акун-Пёрселл, в январе – Окаро Уайт. И каждый раз команде приходилось на ходу перестраиваться – налаживать новые игровые связи, коммуникацию на площадке и вне её. Это всегда очень непросто, даже если новый игрок высокого уровня. А сейчас мы все вместе с самого начала предсезонки. Более того: почти все игроки уже хорошо знают требования нашего тренерского штаба, так что будем дальше оттачивать ту игру, которую мы выстроили в прошлом сезоне, добавляя некоторые новые детали. Но сначала – немного физической подготовки. К слову, большое спасибо Алехандро Гарсии, тренеру «Локо» по ОФП, – он расписал каждому игроку тренировочную программу на время отпуска. И мы видим, что все держали себя в форме, так что никому не надо сбрасывать лишний вес – ребята просто молодцы. Здорово, что с самой первой тренировки мы можем целенаправленно готовиться к сезону.

Самым неожиданным в России для меня оказались пробки. К краснодарскому дорожному движению я не был готов. Но это единственное, на что можно жаловаться. Всё остальное мне очень нравится. Поверьте, мне есть с чем сравнивать – в бытность игроком я много где жил. И в «Локо» всё устроено на очень высоком уровне. Чего стоит хотя бы молодёжный тренировочный центр – что-то сравнимое я видел разве что в Ульме, где пару лет назад клуб «Ратиофарм» построил Orange Campus. Но там только один зал, а у нас – два. Я скажу, что наш МТЦ – это даже не уровень Евролиги. Это уже уровень НБА! Вот бы ещё аэропорт в Краснодаре возобновил работу – и тогда вообще всё станет идеально», — приводит слова Жужи официальный сайт ПБК «Локомотив-Кубань».

В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ краснодарцы дошли до финала, в котором встретились с казанским УНИКСом.