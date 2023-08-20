Трёхочковый бросок Купера Флэгга с сиреной перевёл матч в овертайм

Молодой перспективный форвард Купер Флэгг ярко отметился в игре на Slam Summer Classic.
На площадке собралось немало будущих звёзд баскетбола. 16-летний Флэгг, который собирается принять участие в драфте Национальной баскетбольной ассоциации уже в 2025 году, выступил на турнире в составе команды Иэна Джексона. Их соперниками была команда Дилана Харпера. Также в игре приняли участие Эй Джей Дибантса, Эйс Бейли и другие юные звёзды.
Cамым эффектным моментом матча стал бросок Купера в самой концовке основного времени. При счёте 139:142 за несколько секунд до конца последней четверти форвард получил мяч у края площадки и бросил его из-за трёхочковой линии. Мяч попал точно в цель, и счёт стал равным. На площадку начали выбегать восторженные болельщики и поздравлять Купера.
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