Сын владельца «Бостона» присоединится к «Нотр-Дам» в студенческой лиге

Брэди Стивенс, сын президента по баскетбольным операциям «Бостон Селтикс» Брэда Стивенса, присоединится к команде «Нотр-Дам», выступающей в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

Брэди Стивенс, защитник ростом 6 футов 4 дюйма (около 193 см), будет играть за команду Мика Шрусберри, главного тренера «Нотр-Дам». Шрусберри наиболее известен бостонским болельщикам тем, что работал под руководством Стивенса помощником тренера. Сын известного функционера сообщил о своей приверженности к программе в своём «Инстаграме»*. Эту информацию также подтверждает репортёр The Athletiс.

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