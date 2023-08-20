Эрик Грин стал баскетболистом УНИКСа

Баскетбольный клуб УНИКС объявил о подписании контракта с защитником Эриком Грином. Американский баскетболист провёл в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 52 матча в составе «Денвер Наггетс» и «Юты Джаз». Последней командой 32-летнего баскетболиста была «Будучность» из Черногории. На счету Грина также 102 игры в Евролиге. Соглашение рассчитано на один год.

«Очень рад стать частью отличного клуба и города! С нетерпением жду приезда в Казань и постараюсь помочь УНИКСу защитить чемпионский титул», — сказал Грин, делясь эмоциями от перехода в казанский клуб.

«Грин — игрок с огромным опытом. Эрик — снайпер, и мы ожидаем, что он принесёт нам много пользы», — сказал главный тренер УНИКСа Велимир Перасович.