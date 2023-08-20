Кори Гауфф назвала Леброна Джеймса одним из людей, вдохновляющих её

Американская теннисистка Кори Гауфф, победившая первую ракетку мира Игу Свёнтек в полуфинале турнира в Цинциннати, рассказала о личностях, которых считает ориентирами в мире спорта. Помимо сестёр Винус и Серены Уильямс, она также выделила именитого баскетболиста, четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброна Джеймса.
«Конечно, Леброн один из моих вдохновителей. Знаете, когда люди определяли его, называя старым и говоря, что он не сможет вернуться, я тоже думала, что он не сможет отыграть три матча. Я потом поняла, что если он и его команда могут вернуться с разницы в две игры, то и я всегда смогу отыграть одну партию», — сказала Гауфф на послематчевом интервью.
Леброн Джеймс является четырёхкратным чемпионом НБА. В финале НБА в 2016 году «Кливленд Кавальерс» Джеймса отыгрались со счёта 1-3 в серии с «Голден Стэйт Уорриорз».
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