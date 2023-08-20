Дэмьен Лиллард отписался от профиля «Портленда»

Звёздный разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард отписался от профиля своей команды в социальных сетях на фоне слухов об уходе.

По слухам, Дэмьен Лиллард всё ближе к тому, чтобы расстаться с командой. В начале июля игрок общался на тему своего ухода с руководством. Но, несмотря на это, переговоры продвигаются довольно медленно.

33-летний Лиллард провёл в «Портленде» всю свою карьеру, но не добился за это время серьёзных успехов со своей командой, хотя сам признавался «новичком года» и семь раз попадал в сборную всех звёзд НБА. И желание сменить команду, по слухам, как раз отражает его стремление побороться за чемпионство.

Напомним, ранее Дэмьен Лиллард запросил у руководства «Портленда» обмен, а также заявил, что не желает рассматривать обмен ни в одну команду, кроме «Майами Хит».