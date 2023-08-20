В УНИКСе высказались по поводу перехода Эрика Грина

Спортивный директор УНИКСа Богдан Богачёв дал комментарий по поводу трансфера Эрика Грина.

«Мы уже давно изучали кандидатуру Грина. У него большой опыт выступлений в Евролиге.

Самое главное, что это хороший снайпер. Так что надеемся, Грин будет помогать нам в наборе очков. У Грина отличный трёхочковый бросок. Это человек, который тоже хочет побеждать», — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».

Американский баскетболист провёл в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 52 матча в составе «Денвер Наггетс» и «Юты Джаз». Последней командой 32-летнего баскетболиста была «Будучность» из Черногории. На счету Грина также 102 игры в Евролиге. Соглашение рассчитано на один год.