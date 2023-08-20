Бейсбольная команда пожертвовала $ 100 тыс. в честь дня рождения Леброна Джеймса

Генеральный директор бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс» Стэн Кастен пожертвовал семейному фонду звёздного баскетболиста Леброна Джеймса чек на $ 100 тыс. в честь его дня рождения.

«От имени наших владельцев и команды «Доджерс» мы очень рады оказать помощь такой влиятельной и меняющей жизнь организации, как программа I PROMISE», — приводит слова Кастена Lakers Nation.

«Доджерс» всегда проводили большую работу в местном сообществе, а теперь эта работа распространится и на штат Огайо после пожертвования на программу I PROMISE фонда Джеймса, которая обслуживает более 1500 учащихся из группы риска и их семьи, предоставляя им основные ресурсы, оказывая помощь и поддержку семьям.

Леброн тренируется перед началом 21-го сезона в НБА: