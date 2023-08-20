Бейсбольная команда пожертвовала $ 100 тыс. в честь дня рождения Леброна Джеймса
Поделиться
Генеральный директор бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс» Стэн Кастен пожертвовал семейному фонду звёздного баскетболиста Леброна Джеймса чек на $ 100 тыс. в честь его дня рождения.
«От имени наших владельцев и команды «Доджерс» мы очень рады оказать помощь такой влиятельной и меняющей жизнь организации, как программа I PROMISE», — приводит слова Кастена Lakers Nation.
«Доджерс» всегда проводили большую работу в местном сообществе, а теперь эта работа распространится и на штат Огайо после пожертвования на программу I PROMISE фонда Джеймса, которая обслуживает более 1500 учащихся из группы риска и их семьи, предоставляя им основные ресурсы, оказывая помощь и поддержку семьям.
Леброн тренируется перед началом 21-го сезона в НБА:
Комментарии
- 20 августа 2023
-
20:43
-
20:06
-
19:55
-
19:45
-
19:08
-
18:57
-
18:09
-
17:56
-
17:01
-
17:00
-
16:07
-
15:16
-
14:44
-
14:08
-
14:04
-
13:51
-
12:51
-
11:52
-
11:48
-
11:10
-
09:55
-
07:36
-
07:08
-
06:20
-
05:48
-
05:07
-
04:55
-
02:39
-
00:42
- 19 августа 2023
-
23:58
-
23:23
-
22:14
-
20:55
-
19:47
-
18:25
Партнерский контент