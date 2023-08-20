Ван Ганди: нельзя сказать, что карьера Дэвиса лучше, чем у Ховарда, это просто смешно

Бывший главный тренер ряда клубов НБА, ныне комментатор и эксперт Стэн ван Ганди считает несправедливым тот факт, что Энтони Дэвис был включён в 75 лучших игроков в истории лиги, а Дуайт Ховард нет.
«Вы не можете доказать, что Энтони Дэвис провёл лучшую карьеру, чем Дуайт Ховард, это просто смешно», — приводит слова ван Ганди NBA Central.
Последней на данный момент командой НБА для Ховарда стал «Лос-Анджелес Лейкерс», где он выступал в сезоне-2021/2022. Тогда команда не вышла в плей-офф, а летом Дуайт перешёл в чемпионат Тайваня.
Дэвис перешёл в «Лос-Анджелес» в июне 2019 года в результате обмена с клубом «Нью-Орлеан Пеликанс». Энтони помог команде завоевать титул чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации уже в первом сезоне. В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дэвис принял участие в 73 матчах, в которых в среднем набирал 25,2 очка, совершал 12,9 подбора и отдавал 2,6 передачи.
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