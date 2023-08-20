Ривз рассказал, с кем из игроков НБА он хотел бы встретиться на чемпионате мира

Защитник сборной США и «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз рассказал, с кем из игроков НБА он хотел бы сыграть на предстоящем чемпионате мира.
«Я определённо хочу сыграть с Деннисом. Он мой хороший друг… Определённо хочу с ним посоперничать», — приводит слова Ривза ClutchPoints.
«Лос-Анджелес Лейкерс» в минувшем сезоне занял седьмое место в Западной конференции, приняв участие в плей-ин и дойдя до финала конференции, а там уступив «Денвер Наггетс» со счётом 0-4.
Напомним, чемпионат мира 2023 года пройдёт сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования состоятся с 25 августа по 10 сентября. В общей сложности на турнире будет сыграно 92 матча с участием 32 команд. Действующим чемпионом мира является сборная Испании. В финале испанцы победили аргентинцев (95:75).
Сборная США на групповом этапе встретится с командами Греции, Иордании и Новой Зеландии.
- 20 августа 2023
-
21:53
-
20:59
-
20:43
-
20:06
-
19:55
-
19:45
-
19:08
-
18:57
-
18:09
-
17:56
-
17:01
-
17:00
-
16:07
-
15:16
-
14:44
-
14:08
-
14:04
-
13:51
-
12:51
-
11:52
-
11:48
-
11:10
-
09:55
-
07:36
-
07:08
-
06:20
-
05:48
-
05:07
-
04:55
-
02:39
-
00:42
- 19 августа 2023
-
23:58
-
23:23
-
22:14
-
20:55