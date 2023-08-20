Ривз рассказал, с кем из игроков НБА он хотел бы встретиться на чемпионате мира

Защитник сборной США и «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз рассказал, с кем из игроков НБА он хотел бы сыграть на предстоящем чемпионате мира.

«Я определённо хочу сыграть с Деннисом. Он мой хороший друг… Определённо хочу с ним посоперничать», — приводит слова Ривза ClutchPoints.

«Лос-Анджелес Лейкерс» в минувшем сезоне занял седьмое место в Западной конференции, приняв участие в плей-ин и дойдя до финала конференции, а там уступив «Денвер Наггетс» со счётом 0-4.

Напомним, чемпионат мира 2023 года пройдёт сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования состоятся с 25 августа по 10 сентября. В общей сложности на турнире будет сыграно 92 матча с участием 32 команд. Действующим чемпионом мира является сборная Испании. В финале испанцы победили аргентинцев (95:75).

Сборная США на групповом этапе встретится с командами Греции, Иордании и Новой Зеландии.