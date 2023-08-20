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Перкинс назвал двух современных игроков НБА, против которых ему было бы сложно защищаться

Перкинс назвал двух современных игроков НБА, против которых ему было бы сложно защищаться
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Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кендрик Перкинс назвал двух действующих игроков лиги, против которых ему было бы сложно защищаться.

«Единственные два человека, которые могут доставить мне проблемы, — это Йокич и Эмбиид», — сказал Перкинс на подкасте Патрика Беверли.

Напомним, Никола Йокич был признан MVP финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2023 года. «Денвер Наггетс» завоевал свой первый титул в истории, обыграв в финале «Майами Хит». В плей-офф сербский баскетболист набирал 30 очков, 13,5 подбора и 9,5 передачи в среднем за матч.

Йокич стал первым игроком в истории лиги, который завершил плей-офф лидером и по очкам, и по подборам, и по передачам. Ранее стало известно, что Йокич не поможет сборной Сербии на чемпионате мира — 2023.

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