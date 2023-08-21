В Сан-Антонио появился новый мурал с изображением Виктора Вембаньямы

Новый мурал с изображением новичка «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы появился в Сан-Антонио. Граффити сделали с отсылкой к первому дню французского баскетболиста в новой команде. По прилёте Вембаньяме предложили попробовать тако (мексиканское блюдо) на завтрак. Позже Виктор сказал, что ему понравилось.

Фото: https://twitter.com/LegionHoops

Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио Спёрс» под общим первым номером на минувшем драфте. В минувшем сезоне Вембаньяма выступал за французский клуб «Метрополитан 92», с которым стал серебряным призёром чемпионата Франции. Ранее француз заявил, что пропустит чемпионат мира, который пройдёт в Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.

Виктор Вембаньяма встретился с Каримом Абдул-Джаббаром: