В Сан-Антонио появился новый мурал с изображением Виктора Вембаньямы
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Новый мурал с изображением новичка «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы появился в Сан-Антонио. Граффити сделали с отсылкой к первому дню французского баскетболиста в новой команде. По прилёте Вембаньяме предложили попробовать тако (мексиканское блюдо) на завтрак. Позже Виктор сказал, что ему понравилось.
Фото: https://twitter.com/LegionHoops
Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио Спёрс» под общим первым номером на минувшем драфте. В минувшем сезоне Вембаньяма выступал за французский клуб «Метрополитан 92», с которым стал серебряным призёром чемпионата Франции. Ранее француз заявил, что пропустит чемпионат мира, который пройдёт в Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.
Виктор Вембаньяма встретился с Каримом Абдул-Джаббаром:
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