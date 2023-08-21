Майк Бибби: в 2002 году «Кингз» были лучше «Лейкерс»

Экс-игрок НБА Майк Бибби высказал мнение, что в 2002 году «Сакраменто Кингз», за который он выступал, был сильнее «Лос-Анджелес Лейкерс». В финале Западной конференции «Кингз» тогда уступили «Лейкерс» со счётом 3-4. В финале НБА «озёрники» со счётом 4-0 победили «Нью-Джерси Нетс» (нынешний «Бруклин Нетс»).
«Я знаю, что в том сезоне мы были лучшей командой. Не могу сказать, какой командой мы были пару лет назад или спустя несколько лет, однако в том году мы были лучшей командой. Во всех отношениях. Мы играли в присутствии кинозвёзд и рэперов. Было здорово. Мне нравилось играть в Лос-Анджелесе, это, наверное, одна из лучших команд, с которой мне нравилось играть. Отправляясь туда, я знал, что всё будет как в кино», — сказал Бибби в Knuckleheads with Quentin Richardson & Darius Miles.
Кайри Ирвинг посетил 4-й матч «Лейкерс» – «Денвер»:
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