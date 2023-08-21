Гарнетт отреагировал на новость о том, что Док Риверс станет комментатором

Экс-игрок НБА Кевин Гарнетт прокомментировал новость о предстоящем назначении бывшего главного тренера «Филадельфии Сиксерс» Дока Риверса на должность комментатора ESPN. Ранее сообщалось, что Риверс должен присоединиться к Доррис Бёрк и известному комментатору Майку Брину.
«Поздравляю Дока с получением нового проекта на ESPN. У него отличное понимание игры, он прекрасно разбирается не только в истории игры, но и в схемах. Он настоящий тренер и настоящий игрок. У него есть понимание и того и другого. Я думаю, он проделал отличную работу как тренер, понимающий игроков. Полагаю, когда он начнёт излагать суть игры, болельщики здорово это примут», — сказал Гарнетт на канале SHOWTIME Basketball в YouTube.
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