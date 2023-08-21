Лидер «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс вошёл в заявку сборной Доминиканы на ЧМ-2023

Сборная Доминиканской Республики определилась с 12 игроками, которые будут представлять страну на предстоящем чемпионате мира. Команда сыграет в группе А с Анголой, Филиппинами и Италией. Первый матч на турнире доминиканцы сыграют с филиппинцами. Он состоится 25 августа.

В состав команды Доминиканской Республики вошли Карл-Энтони Таунс, Ригоберто Мендоса, Жан Монтеро, Хельвис Солано, Виктор Лис, Херардо Суэро, Элой Варгас, Анхель Луис Дельгадо, Андрес Рафаэль Фелис, ЭлДжэй Фигероа, Лестер Киньонес, Антонио Пенья.

Чемпионат мира по баскетболу пройдёт сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования состоятся с 25 августа по 10 сентября. В общей сложности на турнире будет сыграно 92 матча с участием 32 команд. Действующим чемпионом мира является сборная Испании.