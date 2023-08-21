Камерун победил Сенегал, а Багамы — Аргентину за право сыграть в отборе на ОИ-2024

Сборная Камеруна победила национальную команду Сенегала в предварительном олимпийском квалификационном турнире. Счёт встречи – 80:74. Команды встречались в Лагосе (Нигерия) в финале соревнований. Таким образом, камерунцы получили возможность сыграть в финальной части олимпийского отбора, который пройдёт в 2024 году.

Отметим также победу сборной Багамских островов в матче с Аргентиной (82:75), победу национальной команды Хорватии в матче со сборной Турции (84:71) и победу Польши в матче с Боснией и Герцеговиной (76:72).

В азиатской квалификации ранее победу одержала сборная Бахрейна.

Четыре финальных турнира олимпийской квалификации должны состояться незадолго до старта Олимпиады – со 2 по 7 июля 2024 года. На каждом из них будет разыграна лицензия на Игры в Париж. Помимо Бахрейна, а также победителей двух европейских, африканского и американского предварительных квалификационных турниров, в них выступят ещё 19 сборных, которые определятся по итогам чемпионата мира — 2023.