Яннис Адетокунбо высказался о возможности перехода в клуб из Саудовской Аравии

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался по поводу возможного переезда в Саудовскую Аравию. Ранее, комментируя отказ французского нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе переходить в «Аль-Хиляль», греческий игрок заявил, что был бы готов отправиться в саудовскую команду.

«Готов ли я к переезду в Саудовскую Аравию после НБА? Конечно. Если бы существовали обмены между клубами НБА и лигой Саудовской Аравии, я был бы в деле!» — приводит слова Адетокунбо TMZ.

Адетокунбо в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации принял участие в 66 матчах, в которых в среднем набирал 30,7 очка, совершал 11,8 подбора и отдавал 5,7 результативной передачи.

Яннис Адетокунбо посетил чемпионский матч Лионеля Месси: