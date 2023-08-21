Яннис Адетокунбо высказался о возможности перехода в клуб из Саудовской Аравии
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Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался по поводу возможного переезда в Саудовскую Аравию. Ранее, комментируя отказ французского нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе переходить в «Аль-Хиляль», греческий игрок заявил, что был бы готов отправиться в саудовскую команду.
«Готов ли я к переезду в Саудовскую Аравию после НБА? Конечно. Если бы существовали обмены между клубами НБА и лигой Саудовской Аравии, я был бы в деле!» — приводит слова Адетокунбо TMZ.
Адетокунбо в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации принял участие в 66 матчах, в которых в среднем набирал 30,7 очка, совершал 11,8 подбора и отдавал 5,7 результативной передачи.
Яннис Адетокунбо посетил чемпионский матч Лионеля Месси:
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