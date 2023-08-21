Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Яннис Адетокунбо высказался о возможности перехода в клуб из Саудовской Аравии

Яннис Адетокунбо высказался о возможности перехода в клуб из Саудовской Аравии
Комментарии

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался по поводу возможного переезда в Саудовскую Аравию. Ранее, комментируя отказ французского нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе переходить в «Аль-Хиляль», греческий игрок заявил, что был бы готов отправиться в саудовскую команду.

«Готов ли я к переезду в Саудовскую Аравию после НБА? Конечно. Если бы существовали обмены между клубами НБА и лигой Саудовской Аравии, я был бы в деле!» — приводит слова Адетокунбо TMZ.

Адетокунбо в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации принял участие в 66 матчах, в которых в среднем набирал 30,7 очка, совершал 11,8 подбора и отдавал 5,7 результативной передачи.

Яннис Адетокунбо посетил чемпионский матч Лионеля Месси:

С чего всё началось:
Фото
Футбольный «Аль-Хиляль» отреагировал на просьбу Янниса Адетокунбо подписать контракт с ним
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023