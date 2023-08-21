«Минск» объявил о переходе форварда сборной Словении Чебашека

Словенский лёгкий форвард Якоб Чебашек стал игроком баскетбольного клуба «Минск».
«32-летний словенский баскетболист Якоб Чебашек и баскетбольный клуб «Минск» подписали соглашение о сотрудничестве до окончания игрового сезона-2023/2024. Якоб играет на позиции форварда (родился 28 апреля 1991 года, рост 2,00 м).
Первым профессиональным клубом Якоба в 2006 году стал словенский Parklji Bezigrad, где форвард провёл шесть сезонов. В последующем Чебашек играл в чемпионатах Словении, Бельгии, Италии.
Сезон-2022/2023 Якоб провёл в румынском клубе CSM Constanta. Средняя статистика форварда в 26 матчах составила 11,2 очка, 4,5 подбора, 2,2 передачи и 1 перехват за 29 минут на паркете.
С 2007 года Якоб выступал за молодёжные сборные Словении разных возрастов. За национальную команду своей страны Чебашек дебютировал в 2018 году. Форвард также включен в расширенный состав сборной Словении на матчи финального этапа чемпионата мира, который пройдёт с 25 августа по 10 сентября 2023 года.
Желаем ярких выступлений и зрелищных игр!» — сообщает сайт минского клуба.
- 21 августа 2023
-
17:59
-
17:39
-
17:24
-
16:59
-
16:43
-
16:06
-
15:21
-
14:46
-
14:09
-
13:49
-
13:26
-
12:36
-
12:20
-
11:28
-
10:57
-
10:22
-
09:41
-
09:27
-
08:24
-
07:55
-
07:20
-
00:27
- 20 августа 2023
-
23:31
-
22:32
-
21:53
-
20:59
-
20:43
-
20:06
-
19:55
-
19:45
-
19:08
-
18:57
-
18:09
-
17:56
-
17:01