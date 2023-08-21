Бальцеровски рассказал о своём состоянии после жёсткого падения в матче с Боснией

Центровой сборной Польши Александр Бальцеровски высказался о жёстком приземлении на руку в результате столкновения с игроком Боснии и Герцеговины Юсуфом Нуркичем во время финального матча предварительного раунда квалификации к Олимпиаде-2024, который завершился победой польской национальной команды со счётом 76:72.
«К счастью, всё в порядке. На данный момент ничего серьёзного — просто сильный удар», — написал Бальцеровски на своей странице в социальной сети.
Напомним, за 39 секунд до конца четвёртой четверти матча Александр Бальцеровски попытался выполнить аллей-уп после передачи Матеуша Понитки, однако столкнулся в воздухе с Юсуфом Нуркичем и упал на паркет.
Бальцеровски пролежал на полу несколько минут. В конце концов он смог самостоятельно вернуться на скамейку запасных, но продолжить игру не смог.
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