Фрейзер: «Зенит» проделал невероятную работу в межсезонье, пришли отличные игроки

Американский разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер поделился мыслями после возвращения в расположение команды из отпуска.
«Так хорошо вернуться сюда! Я воодушевлён, готов приступить к тренировкам. Клуб проделал невероятную работу в это межсезонье, в команде очень много талантливых игроков, пришли отличные ребята. Хочу просто поиграть с этими парнями, продолжить учиться, построить новую команду. И выиграть Единую лигу, это наша цель. Надеюсь, что смогу внести свою лепту в успехи команды!
Что делал летом? Я провёл много времени с семьёй, за эти три месяца мы сделали кучу вещей — путешествовали, отдыхали. Но это время я просто провёл с семьёй», — приводит слова Фрейзера официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.
В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ 24-летний Фрейзер в 24 матчах в среднем набирал 13,1 очка и отдавал 3,7 передачи.
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