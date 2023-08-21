Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Фрейзер: «Зенит» проделал невероятную работу в межсезонье, пришли отличные игроки

Фрейзер: «Зенит» проделал невероятную работу в межсезонье, пришли отличные игроки
Аудио-версия:
Комментарии

Американский разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер поделился мыслями после возвращения в расположение команды из отпуска.

«Так хорошо вернуться сюда! Я воодушевлён, готов приступить к тренировкам. Клуб проделал невероятную работу в это межсезонье, в команде очень много талантливых игроков, пришли отличные ребята. Хочу просто поиграть с этими парнями, продолжить учиться, построить новую команду. И выиграть Единую лигу, это наша цель. Надеюсь, что смогу внести свою лепту в успехи команды!

Что делал летом? Я провёл много времени с семьёй, за эти три месяца мы сделали кучу вещей — путешествовали, отдыхали. Но это время я просто провёл с семьёй», — приводит слова Фрейзера официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ 24-летний Фрейзер в 24 матчах в среднем набирал 13,1 очка и отдавал 3,7 передачи.

Материалы по теме
Денис Захаров — о травме: уже занимаюсь с мячом, скоро окажусь в общей группе
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023