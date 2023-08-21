Прославленный российский игрок и тренер Сергей Бабков ушёл из жизни в возрасте 55 лет
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Призёр чемпионатов мира и Европы по баскетболу Сергей Бабков ушёл из жизни в возрасте 55 лет, сообщает телеграм-канал «Свободный агент».
Сергей Анатольевич дважды становился серебряным призёром чемпионата мира в составе сборной России (1994 и 1998), также в его активе серебряная (1993) и бронзовая (1997) медали чемпионатов Европы.
На протяжении карьеры игрока Бабков представлял такие клубы, как «Буревестник», свердловский СКА, ЦСКА, новосибирский «Локомотив», немецкий «Трир», а также испанские «Уникаху» и «Ховентуд».
После окончания карьеры игрока Сергей Бабков был тренером таких команд, как «Локомотив» (Новосибирск) и «Спартак-Приморье». Также Бабков возглавлял сборную России в 2004–2005 годах.
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