Хантер: я выиграл Единую лигу в прошлом году и хочу победить ещё раз, но уже с «Зенитом»

Тяжёлый форвард Винс Хантер, перешедший из УНИКСа в «Зенит» в текущее межсезонье, рассказал, как провёл отпуск, и заявил, что намерен стать чемпионом Единой лиги в составе петербургского клуба.
«Мой отпуск был очень, очень длительным, но всё прошло хорошо. Я не делал ничего такого, просто ходил в зал с детьми и со своим младшим братом. Работал над собой и старался держать в форме детей — один у меня в старшей школе, другой — в средней. Ну и с младшим братом поработал. Я очень люблю баскетбол, поэтому это в принципе всё, что я делал летом.
Что я знаю про Санкт-Петербург? Ну, тут много воды! Тут холодно и много воды, много мостов. Но это красивый город, и мне тут очень нравится.
От сезона я ожидаю победы. Я выиграл Единую лигу в прошлом году, поэтому я хочу взять ещё одно чемпионство, но уже с другой командой, с «Зенитом». Надеюсь, у меня получится», — приводит слова Хантера сайт «Зенита».
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