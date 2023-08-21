Тейтум похвалил Эдвардса после товарищеского матча с Германией
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Звёздный форвард, один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум прокомментировал выступление атакующего защитника Энтони Эдвардса в товарищеском матче со сборной Германии (99:91).
«У Муравья впереди большой год», — написал Тейтум на своей странице в «Твиттере».
Муравей — прозвище Энтони Эдвардса, которое дал ему отец в детстве.
Напомним, в матче с Германией 22-летний Эдвардс отметился 34 набранными очками (11 из 21 с игры, 4 из 8 — трёхочковые), шестью подборами и двумя результативными передачами.
Примечательно, что американцы по ходу игры уступали со счётом 55:71, однако Энтони сыграл важную роль в итоговой победе своей команды. Сборная США выиграла пятый товарищеский матч подряд в рамках подготовки к чемпионату мира — 2023.
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