Бывший игрок ЦСКА Фойгтман прокомментировал свой первый сезон в составе «Милана»

Центровой сборной Германии Йоханнес Фойгтман высказался о первом сезоне в составе итальянского «Милана».
«Лично для меня начало сезона, сразу после Евробаскета, было сложным. Я плохо играл в начале сезона, а потом вообще выпал из ротации. Конечно, это разочаровывало, но я боролся, чтобы выбраться из этой ситуации, и, когда я вернулся на площадку и игра снова начала получаться, это было действительно приятно.
Если вы посмотрите только на финиш сезона, то он был хорошим. Победа в чемпионате Италии — это здорово, но если вы посмотрите на весь сезон, его нельзя назвать положительным. В Евролиге мы не могли найти нужные сочетания игроков, которые действительно работали бы, и начали терять ритм по мере того, как проигрывали матч за матчем.
Броски не летели, и это повлияло на всю команду, мы попали в этот водоворот проблем. Когда в команду пришел Напьер, ситуация значительно улучшилась, но в итоге этого не хватило для выхода в плей-офф.
Приход Миротича? Если мы хотим выиграть Евролигу, нам нужны хорошие игроки. Наличие одного из лучших мощных форвардов в Европе определённо поможет нам. Но, очевидно, будет интересно посмотреть, как всё сложится, потому что в нашем составе много больших игроков, посмотрим, как это сработает», — приводит слова Фойгтмана Basket News.
Напомним, Фойгтман стал игроком «Милана» перед началом минувшего сезона, перейдя из ЦСКА.
- 21 августа 2023
-
21:05
-
20:40
-
20:27
-
19:37
-
18:36
-
18:28
-
17:59
-
17:39
-
17:24
-
16:59
-
16:43
-
16:06
-
15:21
-
14:46
-
14:09
-
13:49
-
13:26
-
12:36
-
12:20
-
11:28
-
10:57
-
10:22
-
09:41
-
09:27
-
08:24
-
07:55
-
07:20
-
00:27
- 20 августа 2023
-
23:31
-
22:32
-
21:53
-
20:59
-
20:43
-
20:06
-
19:55