Бывший игрок ЦСКА Фойгтман прокомментировал свой первый сезон в составе «Милана»

Центровой сборной Германии Йоханнес Фойгтман высказался о первом сезоне в составе итальянского «Милана».

«Лично для меня начало сезона, сразу после Евробаскета, было сложным. Я плохо играл в начале сезона, а потом вообще выпал из ротации. Конечно, это разочаровывало, но я боролся, чтобы выбраться из этой ситуации, и, когда я вернулся на площадку и игра снова начала получаться, это было действительно приятно.

Если вы посмотрите только на финиш сезона, то он был хорошим. Победа в чемпионате Италии — это здорово, но если вы посмотрите на весь сезон, его нельзя назвать положительным. В Евролиге мы не могли найти нужные сочетания игроков, которые действительно работали бы, и начали терять ритм по мере того, как проигрывали матч за матчем.

Броски не летели, и это повлияло на всю команду, мы попали в этот водоворот проблем. Когда в команду пришел Напьер, ситуация значительно улучшилась, но в итоге этого не хватило для выхода в плей-офф.

Приход Миротича? Если мы хотим выиграть Евролигу, нам нужны хорошие игроки. Наличие одного из лучших мощных форвардов в Европе определённо поможет нам. Но, очевидно, будет интересно посмотреть, как всё сложится, потому что в нашем составе много больших игроков, посмотрим, как это сработает», — приводит слова Фойгтмана Basket News.

Напомним, Фойгтман стал игроком «Милана» перед началом минувшего сезона, перейдя из ЦСКА.