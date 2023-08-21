Сергей Елевич: Эрик Грин — думающий игрок, именно то, что нужно УНИКСу

Заслуженный тренер России по баскетболу Сергей Елевич прокомментировал переход американского защитника Эрика Грина в казанский УНИКС.

«Хорошо помню Грина. Надо сказать, что это очень неплохое приобретение. Это думающий игрок. И его атакующие действия в целом достойны уважения. Это как раз именно то, что нужно УНИКСу. Приживётся он или нет, никто сейчас не скажет. Посмотрим. Но я считаю, что это усиление. Да и вообще приятно, когда команды берут игроков, возможности которых хорошо известны», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».

Напомним, 32-летний баскетболист подписал с действующим чемпионом Единой лиги ВТБ контракт сроком на один сезон.

Грин провёл в Национальной баскетбольной ассоциации 52 матча в составе «Денвер Наггетс» и «Юты Джаз». Последней командой американца была «Будучность» из Черногории.