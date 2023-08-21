Лиллард репостнул запись со словами «Майами ждёт тебя и твою музыку, Дэмьен»
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Звёздный разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард поделился на своей странице в социальной сети сообщением от болельщика «Майами Хит».
Болельщик выложил на своей странице в социальной сети пост с обложкой пятого рэп-альбома Лилларда и подписал: «Майами ждёт тебя и твою музыку, Дэмьен Лиллард». Лиллард сделал репост этой записи на свою страницу.
В минувшем сезоне Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в которых в среднем за встречу набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.
Напомним, ранее Дэмьен Лиллард запросил у руководства «Портленда» обмен, а также заявил, что не желает рассматривать обмен ни в одну команду, кроме «Майами Хит».
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