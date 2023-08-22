Чарания: Харден заявил, что Мори обещал ему «быстрый» обмен перед подписанием контракта
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Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания рассказал подробности расследования Национальной баскетбольной ассоциацией ситуации с конфликтом между руководством «Филадельфии Сиксерс» и звёздным разыгрывающим Джеймсом Харденом. Напомним, ранее Харден назвал президента «Филадельфии» по баскетбольным операциям Дэрила Мори «лжецом».
«Согласно источникам, в рамках расследования НБА по поводу его комментария «лжец» в адрес Дэрила Мори Джеймс Харден объяснил следователям лиги, что Мори ранее сказал Хардену, что он «быстро» обменяет его после подписания контракта на $ 35,6 млн на сезон-2023/2024. Сегодняшняя позиция «Филадельфии» такова, что они рассчитывают сохранить Хардена в составе», — написал Чарания на своей странице в «Твиттере».
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