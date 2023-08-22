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Стивен Эй Смит назвал условие, при котором Энтони Эдвардс станет звёздным игроком

Стивен Эй Смит назвал условие, при котором Энтони Эдвардс станет звёздным игроком
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Известный телеведущий ESPN Стивен Эй Смит заявил, что атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» и сборной США Энтони Эдвардс может стать настоящей звездой баскетбола.

«Если Энтони Эдвардс поработает над стабильностью броска в прыжке, он станет суперзвездой этого вида спорта. Он будущее «Миннесоты» и один из ключевых талантов, важных для будущего НБА. Он верит в то, что сможет показать себя», — сказал Эй Смит в эфире ESPN, комментируя выступление Эдвардса в товарищеском матче со сборной Германии.

Напомним, в матче с Германией 22-летний Эдвардс отметился 34 набранными очками (11 из 21 с игры, 4 из 8 — трёхочковые), шестью подборами и двумя результативными передачами.

Примечательно, что сборная США по ходу игры уступала со счётом 55:71, однако Энтони сыграл важную роль в итоговой победе своей команды.

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