Стефен Карри: я и Мэджик Джонсон — лучшие разыгрывающие в истории

Звезда и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри назвал себя и Мэджика Джонсона лучшими разыгрывающими в истории.

«Считаю ли я себя лучшим разыгрывающим за всё время? Да, это я и Мэджик Джонсон. Очевидно, я должен был ответить подобным образом», — сказал Карри в подкасте Гилберта Аренаса.

Стефен — четырёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018, 2022), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри девять раз принимал участие в Матче звёзд НБА, неоднократно включался в сборные сезона и становился лучшим скорером лиги в 2016 году.

В составе сборной США Стефен выиграл чемпионат мира 2010 года в Турции и чемпионат мира 2014 года в Испании. Карри считается одним из лучших снайперов в истории НБА.

Мэджик Джонсон является пятикратным чемпионом НБА (1980, 1982, 1985, 1987, 1988) и трёхкратным MVP (1987, 1989, 1990).