Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Пэйтон Притчард установил рекорд по очкам на турнире в Канаде

Защитник «Бостон Селтикс» Пэйтон Притчард набрал 61 очко в матче турнира Ball Don't Stop Pro-Am, который проходил в Канаде. Ранее за время проведения соревнований никто не набирал такого количество очков.

В матче принимали участие любители, а также многие действующие и бывшие игроки НБА. Вместе с Притчардом в команде играл двукратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации Айзея Томас.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Притчард принял участие в 58 матчах, в которых в среднем набирал 5,2 очка, совершал 1,6 подбора и отдавал 1,3 передачи.

Шакил О'Нил тепло поприветствовал юных фанатов «Бостона»:

Ранее сообщалось, что Брэди Стивенс, сын президента по баскетбольным операциям «Селтикс» Брэда Стивенса, присоединится к команде «Нотр-Дам», выступающей в NCAA.