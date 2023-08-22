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Пэйтон Притчард установил рекорд по очкам на турнире в Канаде

Пэйтон Притчард установил рекорд по очкам на турнире в Канаде
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Защитник «Бостон Селтикс» Пэйтон Притчард набрал 61 очко в матче турнира Ball Don't Stop Pro-Am, который проходил в Канаде. Ранее за время проведения соревнований никто не набирал такого количество очков.

В матче принимали участие любители, а также многие действующие и бывшие игроки НБА. Вместе с Притчардом в команде играл двукратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации Айзея Томас.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Притчард принял участие в 58 матчах, в которых в среднем набирал 5,2 очка, совершал 1,6 подбора и отдавал 1,3 передачи.

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Ранее сообщалось, что Брэди Стивенс, сын президента по баскетбольным операциям «Селтикс» Брэда Стивенса, присоединится к команде «Нотр-Дам», выступающей в NCAA.

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