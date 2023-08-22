Тайрон Лю назвал двух тренеров, которые первыми его поддержали после увольнения

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю вспомнил о непростом периоде в своей карьере. В 2018 году его уволили с поста наставника клуба «Кливленд Кавальерс», и первыми, кто поддержал Тайрона, были его коллеги Стив Керр и Брэд Стивенс.

«Стив Керр и Брэд Стивенс были первыми, кто связался со мной, чтобы проверить, как я себя чувствую и всё ли в порядке. Играя друг против друга, мы укрепили наши связи», — приводит слова Лю The Athletic.

Расселл Уэстбрук забил данк через трёх человек:

Ранее бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберт Аренас сообщил, что Тайрон видит в 34-летнем звёздном разыгрывающем Расселле Уэстбруке лидера «Клипперс».