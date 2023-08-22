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Фанаты в Италии начали блеять при виде Майкла Джордана

Фанаты в Италии начали блеять при виде Майкла Джордана
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Прославленный игрок Национальной баскетбольной ассоциации Майкл Джордан во время пребывания в Италии столкнулся с болельщиками, которые начали блеять в его адрес.

Фанаты неспроста стали имитировать звуки, которые издают козы. В английском языке слово goat можно перевести как «козёл». Кроме того, оно является акронимом для спортивного понятия greatest of all time — «величайший [игрок] всех времён».

Фанаты в Италии начали блеять при виде Майкла Джордана:

Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд.

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