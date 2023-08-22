Дрэймонд Грин поупражнялся над блок-шотами с юными игроками
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Четырёхкратный чемпион НБА и форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин отточил навыки ставить блок-шоты на начинающих баскетболистах. Соответствующей видеозаписью поделилась пресс-служба «Голден Стэйт».
Дрэймонд Грин поупражнялся над блок-шотами с юными игроками:
В 2017 году Грин был признан лучшим оборонительным игроком Национальной баскетбольной ассоциации. В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации игрок принял участие в 84 матчах, в которых в среднем набирал 8,6 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 6,9 передачи.
В розыгрыше плей-офф НБА Дрэймонд принял участие в 12 матчах, набирая в среднем 9,4 очка, делая 6,9 подбора и 6,8 передачи при реализации бросков с игры 46,2%, трёхочковых — 25%.
Слова Грина о генменеджерах НБА:
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