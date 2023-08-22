Стефен Карри высказался в адрес Луки Дончича

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился мнением о разыгрывающем «Даллас Маверикс» Луке Дончиче.

«Без сомнения, Лука похож на парня, который очень близок к получению многих и многих наград. Когда играешь против него, это можно легко почувствовать», — сказал Карри на канале Gil's Arena в YouTube.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дончич принял участие в 66 матчах, в которых в среднем набирал 32,4 очка, совершал 8,6 подбора и отдавал восемь результативных передач. «Даллас» не смог пробиться в плей-офф НБА, заняв 11-е место в Западной конференции.

Лука Дончич готовится к новому сезону, делая кардио:

Ранее Дончич назвал три аспекта, которые должна улучшить сборная Словении для победы на чемпионате мира.