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«Руна» подпишет контракт с 27-летним американским атакующим защитником

«Руна» подпишет контракт с 27-летним американским атакующим защитником
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27-летний американский атакующий защитник Кэмерон Янг перейдёт в «Руну». Об этом у себя в социальных сетях рассказал известный инсайдер Эмилиано Карчиа.

Первый сезон на профессиональном уровне Янг провёл в итальянской команде «Канту». Также он выступал в украинском клубе «Черкасские Мавпы».

В прошлом сезоне Янг играл в команде Лиги развития «Игнайт». В 34 матчах американец в среднем набирал 12,4 очка, 2,5 подбора и 1,3 передачи.

Напомним, в следующем сезоне в Единой лиге ВТБ будет два новичка — «Руна» и «Уралмаш». В прошлом сезоне обе эти команды встречались в финальной серии Суперлиги. Её победителем стал клуб из Екатеринбурга. «Уралмаш» выиграл серию со счётом 3-0. Этот триумф стал для екатеринбуржцев вторым за всю историю.

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