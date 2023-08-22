Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Новичок «Зенита» Герасимов: надеюсь, мы добьёмся целей и вернём кубок в Питер

Новичок «Зенита» Герасимов: надеюсь, мы добьёмся целей и вернём кубок в Питер
Аудио-версия:
Комментарии

Российский защитник Тимофей Герасимов, этим летом перебравшийся из «Енисея» в «Зенит», поделился ожиданиями от выступления в составе новой команды.

«Санкт-Петербург — шикарный город, красивый, большой по сравнению с теми, где я раньше бывал. Поэтому и ожидания грандиозные. Хочется прогуляться, сейчас как раз есть время, погода. Будем изучать!

Отдохнуть успел, потому что у нас с «Енисеем» сезон закончился в начале апреля. У меня затем были два сбора с национальной командой, но было время на отдых и перед ними, и после. Поэтому я здорово провёл время и хорошо поработал над собой. У меня июнь получился ударным месяцем, а остальное время было просто поддержание физической формы, чтобы не расклеиться и чтобы пузико не выкатилось.

Ожидания большие — от команды, от сезона. Надеюсь, что мы добьёмся поставленных целей и вернем кубок в Питер», — приводит слова Герасимова официальный сайт «Зенита».

Цели Хантера:
Хантер: я выиграл Единую лигу в прошлом году и хочу победить ещё раз, но уже с «Зенитом»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android