Новичок «Зенита» Герасимов: надеюсь, мы добьёмся целей и вернём кубок в Питер

Российский защитник Тимофей Герасимов, этим летом перебравшийся из «Енисея» в «Зенит», поделился ожиданиями от выступления в составе новой команды.
«Санкт-Петербург — шикарный город, красивый, большой по сравнению с теми, где я раньше бывал. Поэтому и ожидания грандиозные. Хочется прогуляться, сейчас как раз есть время, погода. Будем изучать!
Отдохнуть успел, потому что у нас с «Енисеем» сезон закончился в начале апреля. У меня затем были два сбора с национальной командой, но было время на отдых и перед ними, и после. Поэтому я здорово провёл время и хорошо поработал над собой. У меня июнь получился ударным месяцем, а остальное время было просто поддержание физической формы, чтобы не расклеиться и чтобы пузико не выкатилось.
Ожидания большие — от команды, от сезона. Надеюсь, что мы добьёмся поставленных целей и вернем кубок в Питер», — приводит слова Герасимова официальный сайт «Зенита».
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