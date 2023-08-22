Стефен Карри — о титуле в новом сезоне: теперь мы охотники, а не жертвы

Звезда и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри заявил, что в новом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации его команда будет претендентом на титул.
«Сможем ли мы завоевать ещё один титул чемпионов в новом сезоне? Да, мы надеемся, что у нас это получится. НБА быстро меняется, но мы по-прежнему способны бороться за победу. Это поражает с точки зрения того, что три возрастных парня пытаются продолжать доказывать, что люди вокруг не правы, и что у нас есть всё, что нужно для победы. Этот сезон снова будет нашим. Теперь мы охотники, а не жертвы, которых все хотят обыграть, и мы пытаемся принять это.
Я рад, что Дрэймонд Грин остался с нами и продлил контракт, надеюсь Клэй Томпсон тоже останется», — сказал Карри в подкасте Гилберта Аренаса.
Напомним, Стефен — четырёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018, 2022) в составе «Голден Стэйт Уорриорз».
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