Стефен Карри — о титуле в новом сезоне: теперь мы охотники, а не жертвы

Звезда и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри заявил, что в новом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации его команда будет претендентом на титул.

«Сможем ли мы завоевать ещё один титул чемпионов в новом сезоне? Да, мы надеемся, что у нас это получится. НБА быстро меняется, но мы по-прежнему способны бороться за победу. Это поражает с точки зрения того, что три возрастных парня пытаются продолжать доказывать, что люди вокруг не правы, и что у нас есть всё, что нужно для победы. Этот сезон снова будет нашим. Теперь мы охотники, а не жертвы, которых все хотят обыграть, и мы пытаемся принять это.

Я рад, что Дрэймонд Грин остался с нами и продлил контракт, надеюсь Клэй Томпсон тоже останется», — сказал Карри в подкасте Гилберта Аренаса.

Напомним, Стефен — четырёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018, 2022) в составе «Голден Стэйт Уорриорз».