Источник: в «Сан-Антонио» хотели предложить Остину Ривзу 4-летний контракт на $ 100 млн

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз мог подписать крупный контракт с «Сан-Антонио-Спёрс» перед продлением контракта с нынешней командой, об этом сообщает аккаунт NBA Central в «Твиттере» со ссылкой на инсайдера The Athletic Йована Буху.

По информации источника, руководство «Сан-Антонио-Спёрс» рассматривало возможность предложения 25-летнему баскетболисту контракта на четыре года стоимостью $ 100 млн до того, как он продлил контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс».

Напомним, в текущее межсезонье Ривз заключил с «Лейкерс» новый четырёхлетний контракт на общую сумму $ 56 млн.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Остин Ривз набирал 13,0 очка, 3,0 подбора и 3,4 передачи в среднем за игру.