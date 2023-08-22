Источник: в «Сан-Антонио» хотели предложить Остину Ривзу 4-летний контракт на $ 100 млн
Поделиться
Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз мог подписать крупный контракт с «Сан-Антонио-Спёрс» перед продлением контракта с нынешней командой, об этом сообщает аккаунт NBA Central в «Твиттере» со ссылкой на инсайдера The Athletic Йована Буху.
По информации источника, руководство «Сан-Антонио-Спёрс» рассматривало возможность предложения 25-летнему баскетболисту контракта на четыре года стоимостью $ 100 млн до того, как он продлил контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс».
Напомним, в текущее межсезонье Ривз заключил с «Лейкерс» новый четырёхлетний контракт на общую сумму $ 56 млн.
В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Остин Ривз набирал 13,0 очка, 3,0 подбора и 3,4 передачи в среднем за игру.
Комментарии
- 22 августа 2023
-
18:23
-
18:04
-
17:56
-
17:30
-
16:51
-
16:13
-
15:53
-
15:36
-
14:57
-
14:20
-
13:40
-
13:17
-
12:30
-
11:34
-
11:17
-
10:54
-
10:04
-
09:21
-
09:00
-
06:08
-
03:57
-
00:58
-
00:46
-
00:31
- 21 августа 2023
-
23:54
-
23:42
-
22:54
-
22:26
-
21:20
-
21:05
-
20:40
-
20:27
-
19:37
-
18:36
-
18:28
Партнерский контент