Войнаровски: Харден оштрафован на $ 100 тыс. за слова о нежелании работать с Мори

Известный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что звёздный разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден был оштрафован Национальной баскетбольной ассоциацией на $ 100 тыс. за недавние высказывания в адрес президента клуба по баскетбольным операциям Дэрила Мори.

«НБА оштрафовала звезду «Сиксерс» Джеймса Хардена на $ 100 тыс. за его недавние комментарии, в которых он назвал президента франшизы Дэрила Мори «лжецом», сообщают источники ESPN.

При назначении штрафа большую роль сыграли комментарии Хардена о том, что он никогда не будет частью организации, в которую входит Мори. Тем самым он коснулся правил лиги, которые относятся к требованиям обменов», — написал Войнаровски на своей странице в «Твиттере».

Ранее Джеймс Харден назвал Дэрила Мори «лжецом» и отметил, что не хочет быть частью организации, в которой тот работает.

Позднее стало известно, что НБА начала расследование инцидента между клубом и игроком, в рамках которого Харден объяснил свои слова тем, что ему обещали быстрый обмен в текущее межсезонье перед тем, как он продлил контракт с командой.