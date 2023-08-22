Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сборная Сербии назвала окончательную заявку на чемпионат мира

Сборная Сербии назвала окончательную заявку на чемпионат мира
Аудио-версия:
Комментарии

Тренерский штаб сборной Сербии объявил имена 12 игроков, которые представят национальную сборную на предстоящем чемпионате мира.

Отметим, что в итоговый список вошли защитник «Атланты Хоукс» Богдан Богданович, центровой «Филадельфии Сиксерс» Филип Петрушев, форвард «Майами Хит» Никола Йович, а также бывшие игроки ЦСКА Деян Давидовац и Никола Милутинов.

Напомним, ранее стало известно, что звёздный центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич и защитник «Оклахома-Сити Тандер» Василие Мицич пропустят чемпионат мира.

Итоговая заявка сборной Сербии:

Богдан Богданович, Алекса Аврамович, Деян Давидовац, Огнен Добрич, Марко Гудурич, Никола Йович, Стефан Йович, Ваня Маринкович, Никола Милутинов, Филип Петрушев, Душан Ристич, Бориша Симанич.

На предварительном этапе чемпионата мира сербы встретятся со сборными Южного Судана, Китая и Пуэрто-Рико.

Материалы по теме
Неманья Недович покинул расположение сборной Сербии и не сыграет на ЧМ из-за плохой формы
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android