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Сборная Сербии назвала окончательную заявку на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной Сербии объявил имена 12 игроков, которые представят национальную сборную на предстоящем чемпионате мира.

Отметим, что в итоговый список вошли защитник «Атланты Хоукс» Богдан Богданович, центровой «Филадельфии Сиксерс» Филип Петрушев, форвард «Майами Хит» Никола Йович, а также бывшие игроки ЦСКА Деян Давидовац и Никола Милутинов.

Напомним, ранее стало известно, что звёздный центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич и защитник «Оклахома-Сити Тандер» Василие Мицич пропустят чемпионат мира.

Итоговая заявка сборной Сербии:

Богдан Богданович, Алекса Аврамович, Деян Давидовац, Огнен Добрич, Марко Гудурич, Никола Йович, Стефан Йович, Ваня Маринкович, Никола Милутинов, Филип Петрушев, Душан Ристич, Бориша Симанич.

На предварительном этапе чемпионата мира сербы встретятся со сборными Южного Судана, Китая и Пуэрто-Рико.