Сборная США прибыла на Филиппины для участия в чемпионате мира

Сборная США в полном составе прилетела на Филиппины для участия в предстоящем чемпионате мира.

В Сети появилось видео, на котором американских баскетболистов и тренеров встречает делегация организаторов турнира в аэропорту Манилы. Каждый член команды получил в подарок памятный сувенир.

Напомним, чемпионат мира 2023 года примут сразу три страны: Индонезия, Япония и Филиппины. Соревнования пройдут с 25 августа по 10 сентября. В общей сложности на турнире будет сыграно 92 матча с участием 32 команд. Напомним, действующим чемпионом мира является сборная Испании. В финале испанцы обыграли сборную Аргентины (95:75).

Ранее главный тренер сборной США Стив Керр назвал факторы, которые могут помочь соперникам обыграть американскую национальную команду.